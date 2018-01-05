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İngiltere Benim
England Is Mine
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :5 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Thatcher'ın Britanya'sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim. Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir. Bir yandan şarkılar yazarken, bir yandan da izlediği konserler, dinlediği müzikler, okuduğu kitaplar hakkında dönemin dergilerine, fanzinlerine mahlaslarla eleştiriler göndermektedir. Hayata uyum sağlayıp gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanan Morrissey'in en büyük destekçisi, yakın arkadaşı Linder Sterling'dir. Ve ileride müzik tarihine damga vuracak The Smiths'i kuracakları müzisyenlerle yolları yavaş yavaş kesişmeye başlar.
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