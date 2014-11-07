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İnşaat 2

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İnşaat 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

On yıl hapis yatıp çıktıktan sonra Ali ve Sudi özgürlüğün tadını çıkarırken kıyıya iki cesedin vurmasıyla yeni bir macera daha başlar. İki arkadaş başlarına belâ almamak için cesetleri hemen gömerler ama karmaşık bir cenderenin içine de düşmekten kaçamazlar. Aşık oldukları kadınlarla başka bir ülkeye gitme plânı yaparlarken cesetlerin arkası yine çorap söküğü gibi gelir.

Galeri

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Yorumlar

  • Espri anlayışı çok iyi bir film, özellikle birincisini izledikten sonra izlerseniz esprileri daha iyi yakalarsınız. Zor beğenirim ben 10 üzerinden 9.5 veririm. İyi gülmeler :)

  • ilk film iyiydi

  • Çok fazla küfür içerse de idare eder. Çok aşırı eğleneceğiniz bir film değil.

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Oyuncular ve ekip

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