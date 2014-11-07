On yıl hapis yatıp çıktıktan sonra Ali ve Sudi özgürlüğün tadını çıkarırken kıyıya iki cesedin vurmasıyla yeni bir macera daha başlar. İki arkadaş başlarına belâ almamak için cesetleri hemen gömerler ama karmaşık bir cenderenin içine de düşmekten kaçamazlar. Aşık oldukları kadınlarla başka bir ülkeye gitme plânı yaparlarken cesetlerin arkası yine çorap söküğü gibi gelir.