İnşallah
Inch'Allah
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :21 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Doktor olan Chloe, yaşamını Ramallah’taki Türk doktorlara yardım etmekle ve Kudüs’te yaşayan İsrailli bir asker olan kapı komşusu Ava ile geçirmektedir. Her gün uçurumun iki farklı yanını gören Chloe, birbirlerine düşman arkadaşları arasında köprü kurmaya çalışsa da her iki tarafa da aslında çok yabancı olduğunu fark edecektir.
Galeri
Yorumlar
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izledim ve çok başarılı buldum imdb puanını sonuna kadar hak ediyo hatta fazlasını. başroldeki oyuncuyu da tebrik ediyorum
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ingilizce ismi ilginçmiş
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bizi çok yakından ilgilendiren bi senaryo. iki tarafı da nasıl gösterdiler umarım tarafsızlıklarını koruyabilmişlerdir
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imdb puanına güveniyorum umarım hayal kırıklığına uğramam
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konusu, fragmanı, hatta filmin adı bile dikkat çekici. mutlaka izleyip buraya yorumumu yazıcam