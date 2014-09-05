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İnsan Avı

A Most Wanted Man

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Fragmanlar


İnsan Avı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Vahşice işkence görmüş yarı Çeçen, yarı Rus, bir göçmen, Almanya’nın Hamburg şehrindeki İslam topluluğuna girer ve babasının haksız kazanılmış serveti üzerinde hak iddia eder. Alman ve ABD gizli servisleri bu konuya yakın ilgi gösterir. Zaman ilerleyip risk yükseldikçe taraflar bu en çok istenen adamın gerçek kimliğini ortaya çıkarma yarışına başlar. Ezilmiş bir kurban mı, yoksa yok etme eğilimli bir radikal midir?

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Yorumlar
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