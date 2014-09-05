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İnsan Avı
A Most Wanted Man
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Almanya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :5 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Vahşice işkence görmüş yarı Çeçen, yarı Rus, bir göçmen, Almanya’nın Hamburg şehrindeki İslam topluluğuna girer ve babasının haksız kazanılmış serveti üzerinde hak iddia eder. Alman ve ABD gizli servisleri bu konuya yakın ilgi gösterir. Zaman ilerleyip risk yükseldikçe taraflar bu en çok istenen adamın gerçek kimliğini ortaya çıkarma yarışına başlar. Ezilmiş bir kurban mı, yoksa yok etme eğilimli bir radikal midir?
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