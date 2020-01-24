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İnsan Yiyenler

The Young Cannibals

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İnsan Yiyenler
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Filmin Konusu

İnsan Yiyenler, peşlerine düşen acımasız doğaüstü varlıklardan kurtulmak için ölüm kalım savaşı veren bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Yedi kişiden oluşan bir arkadaş grubu, güzel bir hafta sonu geçirmek için göl kenarında bulunan tenha bir kamp alanına gider. Oldukça eğlenceli geçeceğini düşündükleri tatillerinde planlamadıkları durumlarla karşılaşan grup, kendilerini bir anda insan etinden yapılmış hamburger yerken bulur. Grubun insan etini yemeğe başlaması, onları teker teker avlayacak olan, acımasız bir doğaüstü varlığın çağrılmasına neden olur. Hapsoldukları ormandan kurtulmanın yolunu arayan grup, hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalır.

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