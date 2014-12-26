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İnsanları Seyreden Güvercin
En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, İsveç, Norveç
- Gösterim Tarihi :26 Aralık 2014
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Çağdaş zamanların Don Kişot ve Sanço Panza’sı gibi iki gezgin satıcıyı izleyen film, günümüzün, geçmişin ve geleceğin karmakarışık dünyasına absürd ve bir o kadar da gerçekçi bir bakış atıyor. Film, bize yaşamın ihtişamını, insanoğlunun kırılganlığını, içimizdeki mizahı hatırlatıyor; tıpkı bir ağacın dalına tünemiş ve bizleri seyreden bir güvercin gibi.
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