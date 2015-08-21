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İnsanlıktan Uzakta
Loin des hommes
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :21 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Öğretmenlik yapan Daru, Cezayir’de doğmuştur fakat aslen İspanyol olduğu için hem etnik Cezayirliler hem de Fransız koloniciler tarafından yabancı etiketiyle hor görülmektedir. Daru’ya, bir muhalifi garnizona götürmesi emri verilir. Bir dönem Fransız ordusuna hizmet etmiş olan Daru, bu yolculukta kendi sadakatini sorgulamaya başlar. İki kaçağı Atlas Dağları’nda zorlu bir kaçış serüveni beklemektedir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Derin bir film, oyunculuklar cok dogal... Manzaralar, müzik muhtesem...
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