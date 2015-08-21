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Sinema>Film Arşiv >  İnsanlıktan Uzakta - Loin des hommes
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İnsanlıktan Uzakta

Loin des hommes

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Fragmanlar


İnsanlıktan Uzakta
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Öğretmenlik yapan Daru, Cezayir’de doğmuştur fakat aslen İspanyol olduğu için hem etnik Cezayirliler hem de Fransız koloniciler tarafından yabancı etiketiyle hor görülmektedir. Daru’ya, bir muhalifi garnizona götürmesi emri verilir. Bir dönem Fransız ordusuna hizmet etmiş olan Daru, bu yolculukta kendi sadakatini sorgulamaya başlar. İki kaçağı Atlas Dağları’nda zorlu bir kaçış serüveni beklemektedir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Derin bir film, oyunculuklar cok dogal... Manzaralar, müzik muhtesem...

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Oyuncular ve ekip

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