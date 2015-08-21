İnsanlıktan Uzakta

Öğretmenlik yapan Daru, Cezayir’de doğmuştur fakat aslen İspanyol olduğu için hem etnik Cezayirliler hem de Fransız koloniciler tarafından yabancı etiketiyle hor görülmektedir. Daru’ya, bir muhalifi garnizona götürmesi emri verilir. Bir dönem Fransız ordusuna hizmet etmiş olan Daru, bu yolculukta kendi sadakatini sorgulamaya başlar. İki kaçağı Atlas Dağları’nda zorlu bir kaçış serüveni beklemektedir.