İntikam Benim

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Dead Man Down
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Victor, yeraltı suç çetesi lideri Alphonse’un sağ koludur. Alphonse, son zamanlarda çetesindeki adamlarını sistematik bir şekilde öldüren biriyle sorun yaşamaktadır. Victor’ın arkadaşı olan Darcy, Alphonse’un gözüne girmek ve suç örgütündeki basamakları tırmanmak amacıyla Alphonse’un adamlarını öldüren kişiyi bulmayı takıntı haline getirir.
Galeri
Yorumlar
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IMDB puanına dikkat çekerim demek ki klişe bi aksiyon filmi diyip geçmemek lazım
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aksiyon sevmeyenler bu filmin altına yorum yazmasın arkadaş! film gerçekten iyi tavsiye ederim herkese
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bu hafta iyi bi film yok gibi vizyonda. hayal kırıklığına uğradım
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aksiyon sevenler bayılcak. sadece filmdeki kadın oyuncuya ısınamadım pek
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aynı konuları izlemekten sıkılmadınız mı?