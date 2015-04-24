İntikam Kapanı

Everly tam da evden çıkıp gidecekken ihanete uğradığını düşünen eski sevgilisinin tuzağına düşer. Kapının ardında beliren kiralık katiller, mafya lideri olan sevgilisinin talimatıyla onu kapana kıstırmıştır. Daha önce hiç silah kullanmamış olan kadın kolay pes etmeyecek, kendisini savunmak için büyük bir savaş başlatacaktır. Amacı, küçük kızı ve annesini olaya bulaştırmadan kaçmak olan Everly artık onların hayatından da sorumludur.