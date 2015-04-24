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Sinema>Film Arşiv >  İntikam Kapanı - Everly
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İntikam Kapanı

Everly

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İntikam Kapanı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Everly tam da evden çıkıp gidecekken ihanete uğradığını düşünen eski sevgilisinin tuzağına düşer. Kapının ardında beliren kiralık katiller, mafya lideri olan sevgilisinin talimatıyla onu kapana kıstırmıştır. Daha önce hiç silah kullanmamış olan kadın kolay pes etmeyecek, kendisini savunmak için büyük bir savaş başlatacaktır. Amacı, küçük kızı ve annesini olaya bulaştırmadan kaçmak olan Everly artık onların hayatından da sorumludur.

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Yorumlar

  • kapak fotodan belli belli oluyor 5para etmez film

  • yapıt

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Oyuncular ve ekip

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