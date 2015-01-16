Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İntikam Peşinde - Ablations
Paylaş

İntikam Peşinde

Ablations

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İntikam Peşinde
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir adam geceden kalmış bir şekilde boş bir arazide şafağa karşı uyanır. Oteline geri döndüğünde sırtındaki dikiş izlerini fark eder. Şimdiki mesleği cerrahlık olan eski metresi böbreğini çaldırmış olabileceğini söyler. Bunu yapanları bulmak ve intikamını almak ister ki bu yolda her şeyini feda etmeye hazırdır. Başta işini olmak üzere tüm enerjisini ve hayatını bu suça odaklar

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle İntikam Peşinde filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İntikam Peşinde filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir