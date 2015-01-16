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İntikam Peşinde
Ablations
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- IMDB Puanı : 4.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :16 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Bir adam geceden kalmış bir şekilde boş bir arazide şafağa karşı uyanır. Oteline geri döndüğünde sırtındaki dikiş izlerini fark eder. Şimdiki mesleği cerrahlık olan eski metresi böbreğini çaldırmış olabileceğini söyler. Bunu yapanları bulmak ve intikamını almak ister ki bu yolda her şeyini feda etmeye hazırdır. Başta işini olmak üzere tüm enerjisini ve hayatını bu suça odaklar
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