İntikam Peşinde

Bir adam geceden kalmış bir şekilde boş bir arazide şafağa karşı uyanır. Oteline geri döndüğünde sırtındaki dikiş izlerini fark eder. Şimdiki mesleği cerrahlık olan eski metresi böbreğini çaldırmış olabileceğini söyler. Bunu yapanları bulmak ve intikamını almak ister ki bu yolda her şeyini feda etmeye hazırdır. Başta işini olmak üzere tüm enerjisini ve hayatını bu suça odaklar