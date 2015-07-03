Sinema>Film Arşiv > İntikam - The Salvation
İntikam
The Salvation
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Western
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, İngiltere, İsveç, Danimarka, Güney Afrika
- Gösterim Tarihi :3 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
1870´lerin Amerika´sında ailesini katleden adamın peşine düşüp öldüren Jon, çok güçlü bir çetenin adamını öldürdüğünü öğrenir. Çete Jon´nun peşine düşünce kasaba halkı ona yardım etmeyi reddeder ve Jon tek başına savaşmak zorunda kalır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.