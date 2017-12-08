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İntikam
The Foreigner
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Çin, İngiltere
- Gösterim Tarihi :8 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, bireysel bir adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur.
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