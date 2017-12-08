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İntikam

The Foreigner

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Fragmanlar


İntikam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, bireysel bir adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur.

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