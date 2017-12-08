Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, bireysel bir adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur.