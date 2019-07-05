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İntikam
Manyeo (The Witch)
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :5 Temmuz 2019
- Yönetmen :
- Dağıtıcı :CGV Mars Dağıtım
Filmin Konusu
10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çiftin eve aldığı küçük kız, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı içindeki ailesine yardımcı olmak için bir yarışma programına katılan Ja yoon, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.
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