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Introduction to VDS Equipment AN/SQS-504 and Transducer Group Hoist AN/SQA-501
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Kısa Film
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Kanada
- Yönetmen :
- Senarist :
- Yapımcı :
- Süre :20 dk.
- Dağıtıcı :National Film Board of Canada
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