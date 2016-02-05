Dövüş sanatında Batı ve Doğu savaşınında anlatıldığı aksiyon filmi Yip Man 3 (Ip Man 3), aslen adındanda anlaşılacağı üzere serinin 3. filmi. Wilson Yip´in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolda Donnie Yen´e ünlü boksör Mike Tyson eşlik ediyor.