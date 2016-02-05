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Ip Man 3

Yip Man 3 (Ipman 3)

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ip Man 3
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Dövüş sanatında Batı ve Doğu savaşınında anlatıldığı aksiyon filmi Yip Man 3 (Ip Man 3), aslen adındanda anlaşılacağı üzere serinin 3. filmi. Wilson Yip´in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolda Donnie Yen´e ünlü boksör Mike Tyson eşlik ediyor.


Filmin Eleştrisi




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izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • İzlemenizi tavsiye ederim. İpman serisinin en iyilerinden

  • Ilk iki filmi hic izlemedigim halde dogru durust film Olmadigi icin gittim ama pisman olmadim. Sıkılmadan izledim. Tavsiye ederim.

  • Ben de onu diyorum işte, filmin ismi IP MAN, yip man nerden çıktı?

  • lethaus@wir Yip men değil, Yip Man.. Ayrıca IP 'ay pi' diye söylenir yip diye değil, adamın ismi yip

  • 1ve2 ince serisi kadar iyi olmasada yinede guzeldi

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Oyuncular ve ekip

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