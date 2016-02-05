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Ip Man 3
Yip Man 3 (Ipman 3)
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Hong-Kong
- Gösterim Tarihi :5 Şubat 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Dövüş sanatında Batı ve Doğu savaşınında anlatıldığı aksiyon filmi Yip Man 3 (Ip Man 3), aslen adındanda anlaşılacağı üzere serinin 3. filmi. Wilson Yip´in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolda Donnie Yen´e ünlü boksör Mike Tyson eşlik ediyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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İzlemenizi tavsiye ederim. İpman serisinin en iyilerinden
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Ilk iki filmi hic izlemedigim halde dogru durust film Olmadigi icin gittim ama pisman olmadim. Sıkılmadan izledim. Tavsiye ederim.
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Ben de onu diyorum işte, filmin ismi IP MAN, yip man nerden çıktı?
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lethaus@wir Yip men değil, Yip Man.. Ayrıca IP 'ay pi' diye söylenir yip diye değil, adamın ismi yip
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1ve2 ince serisi kadar iyi olmasada yinede guzeldi
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