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Ip Man 4: Final
Yip Man 4
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Filmin Konusu
Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.
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