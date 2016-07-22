Işıklar Sönünce
Lights Out
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Temmuz 2016
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Filmin Konusu
Rebecca evi terkettiğinde çocukluk korkularını da arkasında bıraktığını düşünüyordu, büyüyüne kadar ışıklar kapandığında nelerin gerçek, nelerin gerçek olmadığından hiçbir zaman emin olamadı Fakat şimdi de küçük kardeşi Martin, Rebecca'nın daha önce yaşayıp akıl sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, bu açıklanamayan ve dehşete düşüren olayları deneyimlemeye başlar. Bu korkutucu varlık, Anneleri Sophie ile olan gizemli bağından dolayı tekrar ortaya çıkmaktadır.
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Yorumlar
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Kesinlikle guzeldi ama sonu beklenmedik bitti mutlu sonlu degil yani
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Gayet güzeldi
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Türünü severler için bence güzel ve izlenebilir.
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İğrenç sahne dolu ya da erotizm ile insanları kandırmaya çalışan korku filmlerinin yanında kısa süresi ile şahsen kişiyi sinema salonuna çekecek bir film. keyifle izledim.
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Fragmanı daha iyiydi , yönetmen yeni oyunculara da fırsat verelim demiş herhalde.Billy Burke e en başta veda ediyoruz. Çok beklentiye girmeyin 7 puanlık bir film değil