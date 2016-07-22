Işıklar Sönünce

Rebecca evi terkettiğinde çocukluk korkularını da arkasında bıraktığını düşünüyordu, büyüyüne kadar ışıklar kapandığında nelerin gerçek, nelerin gerçek olmadığından hiçbir zaman emin olamadı Fakat şimdi de küçük kardeşi Martin, Rebecca'nın daha önce yaşayıp akıl sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, bu açıklanamayan ve dehşete düşüren olayları deneyimlemeye başlar. Bu korkutucu varlık, Anneleri Sophie ile olan gizemli bağından dolayı tekrar ortaya çıkmaktadır.

Ama bu sefer Rebecca gerçeği ortaya çıkarmaya daha da yaklaşır, artık hayatlarının tehlikede olduğunu inkar edemez… ışıklar sönmüştür bir kere…