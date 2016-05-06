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İşkence Odası

Martyrs

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İşkence Odası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Taciz ve işkenceye maruz kalmış bir kadın ve onun çocukluk arkadaşı, intikam almaya çalışacaklardır...


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Filmdeki sahnelerin gerçekliliği ve efektler fazlasıyla güzel filmi herkese öneriyorum 8 puan

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Oyuncular ve ekip

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