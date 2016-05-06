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İşkence Odası
Martyrs
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Taciz ve işkenceye maruz kalmış bir kadın ve onun çocukluk arkadaşı, intikam almaya çalışacaklardır...
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Filmdeki sahnelerin gerçekliliği ve efektler fazlasıyla güzel filmi herkese öneriyorum 8 puan
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