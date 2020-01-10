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Islıkçılar

La Gomera (The Whistlers)

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Islıkçılar
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Filmin Konusu

The Whistlers, ada sakinleri tarafından kullanılan bir ıslık dilini öğrenmek için La Gomera adasına giden bir polis memurunun hikayesini konu ediyor. Cristi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından ele geçirilen, yozlaşmış bir polis memurudur. Bükreş’te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için Kanarya Adalarına bağlı boğucu bir ada olan La Gomera’ya gider. Cristi’nin, burada kullanılan, geçmişten miras kalan bir ıslık dili olan Silbo’yu öğrenmesi gerekmektedir. Bu gizli dil sayesinde, Bükreş’ döndüğünde mafya üyesinin özgür kalmasını sağlayacak ve milyonlara sahip olabilecektir. Ancak Cristi, Gilda adında bir kadına aşık olunca, hiçbir şey onun planladığı gibi gerçekleşmez.

Galeri

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