Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  İsra ve Sihirli Kitap - Isra en het magische boek
Paylaş

İsra ve Sihirli Kitap

Isra en het magische boek

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İsra ve Sihirli Kitap
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

9 yaşındaki İsra, okul gezisi ile bir kütüphaneye ziyarete gider ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümüne ulaşır. Bazı kitapların burada kendine özel bir hayat yaşadığını keşfeder. Bay Gugle ve sihirli kitapla tanışan İsra, olayları daha tam olarak idrak edemeden kendisini görünmeyen duvarların, lambadan çıkan cinin, konuşan hayvanların bulunduğu şekerden bir şatoda bulur. Ne kadar şirin görünse de, bu şato sanıldığı kadar masum bir yer değildir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle İsra ve Sihirli Kitap filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve İsra ve Sihirli Kitap filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir