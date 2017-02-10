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İsra ve Sihirli Kitap
Isra en het magische boek
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
9 yaşındaki İsra, okul gezisi ile bir kütüphaneye ziyarete gider ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümüne ulaşır. Bazı kitapların burada kendine özel bir hayat yaşadığını keşfeder. Bay Gugle ve sihirli kitapla tanışan İsra, olayları daha tam olarak idrak edemeden kendisini görünmeyen duvarların, lambadan çıkan cinin, konuşan hayvanların bulunduğu şekerden bir şatoda bulur. Ne kadar şirin görünse de, bu şato sanıldığı kadar masum bir yer değildir.
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