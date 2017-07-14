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İstisna

The Exception

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Fragmanlar


İstisna
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1940 yılında Naziler tüm Avrupa'ya saldırırken Alman Kralı 2. Wilhelm'in yaşamı Hollanda kırsalında sürgünde geçmektedir. Naziler Hollanda'yı istilâ edince, Alman askeri Brandt, Kaiser'i korumak için görevlendirilir. Brandt'in, Kaiser'in hizmetçisi Mieke ile aşk yaşaması konuyu iyice karmaşık hale getirir, çünkü Mieke hem Yahudi, hem de casustur. Brandt, aşkı ve görevi arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır.

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