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İstisna
The Exception
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
1940 yılında Naziler tüm Avrupa'ya saldırırken Alman Kralı 2. Wilhelm'in yaşamı Hollanda kırsalında sürgünde geçmektedir. Naziler Hollanda'yı istilâ edince, Alman askeri Brandt, Kaiser'i korumak için görevlendirilir. Brandt'in, Kaiser'in hizmetçisi Mieke ile aşk yaşaması konuyu iyice karmaşık hale getirir, çünkü Mieke hem Yahudi, hem de casustur. Brandt, aşkı ve görevi arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır.
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