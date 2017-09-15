It (2017)
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Derry'nin kasabası Maine'de çocuklar kaybolmaya başladığında, bir grup çocuk en büyük korkularıyla, yüzyıllardır katil ve vahşet hikayeleriyle bilinen Pennywise adında şeytan palyaço ile yüzleşmek durumunda kalırlar.
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Yorumlar
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Ilk cevrilen IT filmini yillar once tv de tirsarak izlemistim. Bu film klasik bir stephen king romaninin guzel bir film uyarlamasi. Gerilip korkmak icin giden yanilir. Bu yazarin tarzini bilen icin guzel bir film. 7
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Stephen King her zaman olduğu gibi bu filmde de kitabındaki gibi bir etki bırakmış. Muhteşem değildi ama film çok güzeldi.Filmi orijinal dilinde izlemek te korkuya güzellik kattı.
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Filmi dün gece izleme fırsatım oldu. Daima Gerilim/Korku tarzındaki filmler ilk tercihim olmuştur. Öncelikle Stephen King adı filmi büyük bir heyecanla beklememe sebep olmuştu. Vizyona girdikten sonra gerek film hakkında yapılan yorumlar gerekse çok güvendiğim ve sinemaya gitmeden önce daima film puanlarını takip ettiğim IMDB de verilen puanı (en son 8 civarıydı) görünce film hakkındaki beklentilerim daha da artmıştı. Gerilim olması dolayısıyla akşam seansına biletimizi aldık. Salonda sadece 10 kişi vardı. Film başlayınca kazara Türkçe dublaj olan seanstan biletimizi aldığımızı fark ettik. Neyse film başladı ve daha ilk yarım saatte 2 kişi salonu terk etti. Ben arkadaşımla asıl olayın 2. yarıda patlayacağını umarak salondan ayrılanların pişman olacaklarını düşünmüştük. 2. yarı başladıktan 20-25 dakika sonra salondan 4 kişi daha ayrıldı. Salonda kalan son 4 kişi hala gerilmeyi bekliyorduk. Derken 135 dakika geldi geçti. Film boyunca sadece 1 ses efektinde gerilecek gibi oldum ama devamı gelmedi. Sonuç olarak büyük bir merak ve heyecanla beklediğimiz filmden hayal kırıklığı ile ayrılmış olduk. Daha kötü filmlere gitmedik değil ama IMDB den 8 puan almış bir gerilim filminden bu şekilde hayal kırıklığı ile ayrılacağım aklıma gelmezdi. Türkçe dublaj izlememiz filmi daha da aşağılara çekti tabi. Kesinlikle 18 yaş üstü gerilim severler için tavsiye edebileceğim bir film değil. Stephen King ve çocuk başrol oyuncumuz Bill hatrına puanım 5/10. (Annabelle bile gerilim konusunda bu filmden 3 gömlek üstün)