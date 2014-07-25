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İtalya Tatili

Walking on Sunshine

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Fragmanlar


İtalya Tatili
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

80’ler müziğiyle İtalya ve aşkı bir kez daha seyretmek ister misiniz? Maddie, sonunda aradığı aşkı bulmuştur ve muhteşem bir erkek olan Raf’le evlenmeye karar vermiştir. İtalya Puglia’da yapılacak düğüne kardeşi Taylor’ı da davet etmiştir. Ortada herkes için sürpriz olacak bir gerçek vardır; Raf, Taylor’ın eski aşkıdır. Aslında hayatının aşkıdır. Filmde, 80’lerin dillerden düşmeyen şarkılarından Don’t You Want Me Baby ve Girls Just Wanna Have Fun’ı dinleyeceğiz.

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