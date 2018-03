İtalya Tatili

80’ler müziğiyle İtalya ve aşkı bir kez daha seyretmek ister misiniz? Maddie, sonunda aradığı aşkı bulmuştur ve muhteşem bir erkek olan Raf’le evlenmeye karar vermiştir. İtalya Puglia’da yapılacak düğüne kardeşi Taylor’ı da davet etmiştir. Ortada herkes için sürpriz olacak bir gerçek vardır; Raf, Taylor’ın eski aşkıdır. Aslında hayatının aşkıdır. Filmde, 80’lerin dillerden düşmeyen şarkılarından Don’t You Want Me Baby ve Girls Just Wanna Have Fun’ı dinleyeceğiz.