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İtalya Tatili
Walking on Sunshine
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
80’ler müziğiyle İtalya ve aşkı bir kez daha seyretmek ister misiniz? Maddie, sonunda aradığı aşkı bulmuştur ve muhteşem bir erkek olan Raf’le evlenmeye karar vermiştir. İtalya Puglia’da yapılacak düğüne kardeşi Taylor’ı da davet etmiştir. Ortada herkes için sürpriz olacak bir gerçek vardır; Raf, Taylor’ın eski aşkıdır. Aslında hayatının aşkıdır. Filmde, 80’lerin dillerden düşmeyen şarkılarından Don’t You Want Me Baby ve Girls Just Wanna Have Fun’ı dinleyeceğiz.
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