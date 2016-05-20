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İyi Adamlar
The Nice Guys
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Mayıs 2016
- Senarist :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
70'lerde Los Angeles'ta geçen hikayede, iki özel dedektif, eski bir porno yıldızının şüpheli intiharını araştırmak üzere işe alınırlar.
Galeri
Yorumlar
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Nice guys gerçekten...
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Gerek oyunculuklarıyla gerek atmosferi gerekse de eğlenceli anlatımıyla son zamanların en iyi filmi.7.5
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Filmi çok beğendim. Sırf Russel Crowe için bile izlerdim.
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Çok güldüm, çok eğlenceli bir film, oyunculuklar süper, sıkılmadan izleyebilirsiniz.
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Eğlenceli.
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