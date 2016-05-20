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İyi Adamlar

The Nice Guys

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Fragmanlar


İyi Adamlar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

70'lerde Los Angeles'ta geçen hikayede, iki özel dedektif, eski bir porno yıldızının şüpheli intiharını araştırmak üzere işe alınırlar.

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Yorumlar

  • Nice guys gerçekten...

  • Gerek oyunculuklarıyla gerek atmosferi gerekse de eğlenceli anlatımıyla son zamanların en iyi filmi.7.5

  • Filmi çok beğendim. Sırf Russel Crowe için bile izlerdim.

  • Çok güldüm, çok eğlenceli bir film, oyunculuklar süper, sıkılmadan izleyebilirsiniz.

  • Eğlenceli.

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Oyuncular ve ekip

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