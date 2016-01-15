İyi Bir Dinozor

Arlo isminde bir Apatosarius ile bir insanın oldukça imkansız görünen dostluğunu konu alan epik yolculuğun, gizemli ve zorlu yollarında ilerlemeye devam ettikleri sırada, Arlo korkularıyla yüzleşip kendi potansiyelini keşfetme fırsatı bulacak.