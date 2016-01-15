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Sinema>Film Arşiv >  İyi Bir Dinozor - The Good Dinosaur (3D)
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İyi Bir Dinozor

The Good Dinosaur (3D)

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


İyi Bir Dinozor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Arlo isminde bir Apatosarius ile bir insanın oldukça imkansız görünen dostluğunu konu alan epik yolculuğun, gizemli ve zorlu yollarında ilerlemeye devam ettikleri sırada, Arlo korkularıyla yüzleşip kendi potansiyelini keşfetme fırsatı bulacak.


Filmin Eleştrisi




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izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok güzel bir animasyon ama çocuklar için uygun değil.Daha işk 10 dakikada yavru dinazor hem annesini hem de babasını kaybediyor.Ben çocuğumla ilk yarısını zar zor izleyip,ikinci yarısı mecbur çıktım.Çocukların kaldırabilmesi çok kolay değil.Çocuksuz gideceksiniz,izlemenizi tavsiye ederim.8-9 yaş altı çocukların izlemesini tavsiye etmiyorum.

  • Güzel bir filmdi,dostluk ve dayanışmayı güzel anlatmışlar.İnsanların ilkel hali de bence sevimliydi. Bana göre ilginç olan dinozorların yukarıdan bakıldığında küçük görünmeleri herşeyin aslında evrende ne kadar küçük olduğunu hissettirdi

  • Güzel ve duygusal bir film. 3D ile mükemmel görüntü. Ben çok beğendim. Kızlarında çok beğendim.

  • Bu filmde dinozorlar sosyal bir canlı gibi gösterilmiş mısır tarlaları var ekip biçiyorlar tavuk besliyorlar, hatta bufalo sürüsü bile güdüyorlar ama insanlar köpek gibi gösterilmiş hareketleri köpek hareketleri ile aynı 4 ayak üzerinde yürüyorlar uluyorlar konuşamıyorlar bile bir senarist insanları bu kadar aşağılayabilir mi? kendisini köpek olarak görüyorsa o başka...

  • Güzel sevimli bir film. Ancak çocuğunuzun yaşının uygun olmasına dikkat edin

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