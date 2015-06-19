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İyi Biri
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Haziran 2015
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Filmin Konusu
Mızrap; 40 yaşında ama “adam olamamış bir adam”dır.
Filmimiz Antakya’nın küçük bir ilçesinde yaşayan Mızrap’ın, babasının zar zor ayarladığı işinden kovulduğu gün başlar. Babası komşularının gözü önünde onu tokatlayıp evden kovar. Mızrap’ın içine oturan herkesin önünde babasının ona söylediği sözdür; “Sen bir hiçsin!” Mızrap ötesini berisini düşünmeden ilk kez babasına karşı durur, onun blöfünü görür, evi terk eder ve Mersin’in bir köyündeki asker arkadaşı Salim’in yanına gitmeye karar verir.
Filmin Eleştrisi
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