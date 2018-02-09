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İyi Günler
Hao ji le (Have A Nice Day)
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Çin
- Gösterim Tarihi :9 Şubat 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :77 dk.
Filmin Konusu
Çin'in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir. Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon yuan çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla yayılır ve sadece bir gecede herkes Zhang'ın ve paranın peşine düşer.
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