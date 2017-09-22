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İz
Pokot
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Almanya, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti
- Gösterim Tarihi :22 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Astroloji tutkunu, vejetaryen ve hayvan hakları savunucusu Janina, emekliliğinden bu yana kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina'nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür. Çok geçmeden kasabada başka esrarengiz cinayetler de işlenir. Kasaba halkı ve polisin araştırmalarının sonuçsuz kalması üzerine Janina, bu esrarengiz olayların izini kendisi takip etmeye başlar.
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