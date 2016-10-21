Jack Reacher: Asla Geri Dönme

Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders), Reacher'ın eski soruşturma biriminin başındaki isimdir ve vatana ihanetten tutuklanmıştır. Susan'ın masum olduğuna inanan Reacher, onu hapishaneden çıkarmalı ve isimlerini temize çıkararak hayatlarını kurtarmak için büyük bir hükümet komplosunun ardındaki gerçeği ortaya koymalıdır.