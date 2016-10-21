Jack Reacher: Asla Geri Dönme
Jack Reacher: Never Go Back
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Ekim 2016
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- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Binbaşı Susan Turner (Cobie Smulders), Reacher'ın eski soruşturma biriminin başındaki isimdir ve vatana ihanetten tutuklanmıştır. Susan'ın masum olduğuna inanan Reacher, onu hapishaneden çıkarmalı ve isimlerini temize çıkararak hayatlarını kurtarmak için büyük bir hükümet komplosunun ardındaki gerçeği ortaya koymalıdır.
Galeri
Yorumlar
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Yine Tom Cruise , yine guzel bir film )
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cok begendim, soluksuz izliyorsunuz, ozellikle ilk sahne sizi filme cekiyor. 10 uzerinden 9.
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yorumum neden yayınlanmadı acaba ?
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Tom Cruise baydı artık, hep kendini tekrar eden filmler, adamın bir tane evrensel felsefesi olan filmi yok. İşi gücü Amerikan entrika kahramanlık filmleri Biraz di caprioyu, tom hanks ı, bradd pitt i örnek alması lazım
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Çok güzeldi