Jack Ryan: Gölge Ajan

Jack Ryan, sıradan bir New Yorklu yöneticidir. Ama aynı zamanda zeki biri olarak yıllar önce CIA tarafından göreve getirilmiştir. ABD ekonomisini çökertmek ve global kargaşa yaratmak için yapılmış bir planı ortaya çıkarınca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kişi de Ryan’ın kendisi olur. Şimdi sahaya inmiş, şüphe, aldatma ve ölümcül güçle büyüyen bir dünyaya girmiştir. Jack, herkesten bir adım önde kalmak zorundadır.