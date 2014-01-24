Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Jack Ryan: Gölge Ajan - Jack Ryan: Shadow Recruit
Paylaş

Jack Ryan: Gölge Ajan

Jack Ryan: Shadow Recruit

0 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Jack Ryan: Gölge Ajan
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Jack Ryan, sıradan bir New Yorklu yöneticidir. Ama aynı zamanda zeki biri olarak yıllar önce CIA tarafından göreve getirilmiştir. ABD ekonomisini çökertmek ve global kargaşa yaratmak için yapılmış bir planı ortaya çıkarınca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kişi de Ryan’ın kendisi olur. Şimdi sahaya inmiş, şüphe, aldatma ve ölümcül güçle büyüyen bir dünyaya girmiştir. Jack, herkesten bir adım önde kalmak zorundadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • ii bi film bence.

  • ajan filmlerini sevmiyorum

  • bu filmde keira knightleynin rolü nedir? bence anlamsız olmuş

  • hediyesini kazanmayı umduğum film:)

  • ajan filmleri hala tutuyo mu? ilginç...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Jack Ryan: Gölge Ajan filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Jack Ryan: Gölge Ajan filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir