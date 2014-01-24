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Jack Ryan: Gölge Ajan
Jack Ryan: Shadow Recruit
0 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Rusya
- Gösterim Tarihi :24 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Jack Ryan, sıradan bir New Yorklu yöneticidir. Ama aynı zamanda zeki biri olarak yıllar önce CIA tarafından göreve getirilmiştir. ABD ekonomisini çökertmek ve global kargaşa yaratmak için yapılmış bir planı ortaya çıkarınca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kişi de Ryan’ın kendisi olur. Şimdi sahaya inmiş, şüphe, aldatma ve ölümcül güçle büyüyen bir dünyaya girmiştir. Jack, herkesten bir adım önde kalmak zorundadır.
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Yorumlar
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ii bi film bence.
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ajan filmlerini sevmiyorum
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bu filmde keira knightleynin rolü nedir? bence anlamsız olmuş
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hediyesini kazanmayı umduğum film:)
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ajan filmleri hala tutuyo mu? ilginç...
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