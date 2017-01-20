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Jackie
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Fransa, Şili
- Gösterim Tarihi :20 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Natalie Portman'ın başrolde yer aldığı Jackie, John F. Kennedy suikastı sonrası First Lady Jacqueline Kennedy'nin yaşadıklarını peliküle aktarıyor.
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