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Jackie

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Jackie
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Natalie Portman'ın başrolde yer aldığı Jackie, John F. Kennedy suikastı sonrası First Lady Jacqueline Kennedy'nin yaşadıklarını peliküle aktarıyor.

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