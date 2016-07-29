Matt Damon, Jason Bourne ile en ikonik rolüne geri dönüyor. The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a birkez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.