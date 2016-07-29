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Jason Bourne
1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Temmuz 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Matt Damon, Jason Bourne ile en ikonik rolüne geri dönüyor. The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a birkez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.
Galeri
Yorumlar
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zeka ve görsel olarak güzel bir film beklentiyi karşılıyor
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Süper tam Bourne filmi
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Kameramanın allah belasını versin gözüm yoruldu
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harika bir film tavsiye
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puanını hakeden bir film. ilk yarısı biraz durağan geçiyor fakat 2. bölüm ve final güzeldi. izleyin
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