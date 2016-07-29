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Jason Bourne

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Jason Bourne
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (16 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Matt Damon, Jason Bourne ile en ikonik rolüne geri dönüyor. The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a birkez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.

Galeri

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Yorumlar

  • zeka ve görsel olarak güzel bir film beklentiyi karşılıyor

  • Süper tam Bourne filmi

  • Kameramanın allah belasını versin gözüm yoruldu

  • harika bir film tavsiye

  • puanını hakeden bir film. ilk yarısı biraz durağan geçiyor fakat 2. bölüm ve final güzeldi. izleyin

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Oyuncular ve ekip

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