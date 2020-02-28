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Jexi

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Jexi
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Filmin Konusu

30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını telefonundan kaldırmayı pek başaramaz. Ancak bir gün Phil’in hayatı, yeni aldığı telefon ile tamamen değişir. Akıllı telefonun işletim sistemi Jexi, gerçekten de çok akıllıdır. Fakat biraz ağzı bozuk biraz da saplantılıdır. “Ezik” bir insan olarak gördüğü Phil’in hayatına müdahale etmeye başlar. Jexi sayesinde Phil işinde terfi etmekle kalmaz, hayalindeki kızla da çıkmaya başlar. Hayatını yaşamaya başlayan Phil, telefonuna eskisi kadar ilgi göstermeyince Jexi onu kıskanır. Phil’in bu yeni ve güzel hayatını mahvetmek, Jexi için hiç de zor olmayacaktır.

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