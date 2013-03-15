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Jîn

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Fragmanlar


Jîn
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jîn henüz 17 yaşında bir gençtir. Terör örgütü üyesi olmuştur ama yaşadığı birtakım olaylar onun örgütten kaçıp, uzaklaşmasına neden olmuştur. Şimdi benliği hayal kırıklıklarıyla örülüdür. Kendisini sığındığı ormana ve doğaya adar. Patlayan bombalar, çatışmalar, tedirgin geçen günlerin ardından ülkenin doğusundan batısına, İzmir'de yaşayan amcasının yanına gitmek üzere yola koyulur. O bu zorlu maceraya dayanmaya çalışırken, seyirci de yakın zaman ülke coğrafyasında yaşanan güncel sorunlara tanıklık edecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Herkesin izlemesi gereken bi film. olaya çok farklı bakmış. masal gibi anlatmış. mutlaka izleyin derim

  • bu akşam gidiyorum. reha erdeme çok güveniyorum eminim bu da diğer filmleri gibi muhteşem olucak

  • her yerde çok bahsedildi. gündemdeki bi konuylada ilgili olduğu için izlemek istiyorum aslında

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Oyuncular ve ekip

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