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jOBS
1 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Başrolünde Ashton Kutcher’ın yer aldığı film, Apple'ın kurucusu olan ve 2011 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden teknoloji ve endüstri dahisi Steve Jobs'un gençlik yıllarından başlayan hayat hikayesine odaklanıyor.
Galeri
Yorumlar
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çok mutluyum nihayet vizyonda!!!
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sanırım filmi ilk izleyenlerdenim imdp puanının neden bu kadar düşük olduğunu anlamadım. vizyonda şu an izlemeye değer filmlerden biri pişman olmucaksınız kesinlikle
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valla benim beklentim çok yüksek ve pişman olmucam diye umuyorum
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ashton kutcher bence muhteşem oynamış. fragmandan izlediğim kadarıyla tabii
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imdp puanı umrumda diil kesinlikle gidicem!
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