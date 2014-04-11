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Joe

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Fragmanlar


Joe
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 9.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Joe, Gary Jones ve sefalet içindeki babasını, bir kereste şirketindeki ağaç zehirleme ekibine alır. Joe, Gary’de farklı bir şeyler olduğunu hisseder. Gary, hayatında bir gün bile okula gitmemiştir ama yine de ailesine bakmak, babası sinirlendiğinde kız kardeşini korumak ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundadır. Joe ve Gary aralarında sıra dışı bir bağ geliştirirler. Gary, üstesinden gelemeyeceği güçlükte bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde Joe’dan yardım ister.

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