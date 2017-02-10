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John Wick 2
John Wick: Chapter 2
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
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Filmin Konusu
İlk filmde intikam aleviyle yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdit altında olmasıyla Wick emeklilikten geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulur.