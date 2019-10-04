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Joker
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Filmin Konusu
Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bildiğimiz anlamıyla Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
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