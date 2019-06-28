Joueurs (Treat Me Like Fire)

Joueurs, genç bir adam ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Ella, babası Ivo’ya ait olan bir kafenin hem garsonu hem de yöneticisi olan genç bir kadındır. Abel adında bir adam ile tanışması, Ella’nın hayatının değişmesine neden olur. Genç kadın, Abel’in hayatına girmesi ile bilmediği bir dünyaya adım atar. Adrenalin ve paranın hüküm sürdüğü Paris’in kumar dünyasını keşfeden Ella, oynadığı oyundan ve Abel’in karmaşık kişiliğinden etkilenmeye başlar. Yavaş yavaş bu dünyanın içine çekilen Ella, aşık olduğu adamın kalbini kazanmak için büyük bir oyuna dahil olur. Başlarda bir bahis olarak başlayan aşkları, zamanla genç kadın için zorlayıcı bir tutkuya dönüşür.