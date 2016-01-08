Joy
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Ocak 2016
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
JOY, dört jenerasyondur yükselişe geçen bir ailenin kızı olan Joy´un; kendi hedeflerine ulaşabilmek adına yeni kurallar ile şekillendirdiği kişisel rotasını anlatan vahşi bir hikaye. İhanet, masumluğun kayboluşu ve aşk yaraları arasında, duygusal yoğunluğun ve insan komedisinin, gerçek bir aile ve şirket patronunun, affı olmayan ticari dünya ile karşılaşmasını konu alıyor. Ailenin içinde ve dışında, dostların düşman, düşmanların dost olduğu, Joy’un iç dünyası ve hararetli hayal gücü onu karşılaştığı bu fırtınalardan sıyırıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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joy güzeldi tavsiye ederim. basari ve azmin öyküsü.. surukleyici bir filmdi..
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Kız güzel oyuncular iyi fena değil izlenebilir
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İnsanı karamsarlık - mutluluk arası hislerde sürekli taşıyor. Filmin içine giriyorsunuz sanki. Fena film değil. Gereksiz karakterler filmi boğmuş( anne, baba)
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Daha sürükleyici olabilirdi. Bazı yerlerde konu dönüp durdu. Fragmana aldanmayın...
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Farklı, gerçek karakterler