JOY, dört jenerasyondur yükselişe geçen bir ailenin kızı olan Joy´un; kendi hedeflerine ulaşabilmek adına yeni kurallar ile şekillendirdiği kişisel rotasını anlatan vahşi bir hikaye. İhanet, masumluğun kayboluşu ve aşk yaraları arasında, duygusal yoğunluğun ve insan komedisinin, gerçek bir aile ve şirket patronunun, affı olmayan ticari dünya ile karşılaşmasını konu alıyor. Ailenin içinde ve dışında, dostların düşman, düşmanların dost olduğu, Joy’un iç dünyası ve hararetli hayal gücü onu karşılaştığı bu fırtınalardan sıyırıyor.