Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Joy
Paylaş

Joy

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Joy
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

JOY, dört jenerasyondur yükselişe geçen bir ailenin kızı olan Joy´un; kendi hedeflerine ulaşabilmek adına yeni kurallar ile şekillendirdiği kişisel rotasını anlatan vahşi bir hikaye. İhanet, masumluğun kayboluşu ve aşk yaraları arasında, duygusal yoğunluğun ve insan komedisinin, gerçek bir aile ve şirket patronunun, affı olmayan ticari dünya ile karşılaşmasını konu alıyor. Ailenin içinde ve dışında, dostların düşman, düşmanların dost olduğu, Joy’un iç dünyası ve hararetli hayal gücü onu karşılaştığı bu fırtınalardan sıyırıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • joy güzeldi tavsiye ederim. basari ve azmin öyküsü.. surukleyici bir filmdi..

  • Kız güzel oyuncular iyi fena değil izlenebilir

  • İnsanı karamsarlık - mutluluk arası hislerde sürekli taşıyor. Filmin içine giriyorsunuz sanki. Fena film değil. Gereksiz karakterler filmi boğmuş( anne, baba)

  • Daha sürükleyici olabilirdi. Bazı yerlerde konu dönüp durdu. Fragmana aldanmayın...

  • Farklı, gerçek karakterler

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Joy filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Joy filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir