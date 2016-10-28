Kocası Xoan'ın trajik ölümünün ardından Julieta, kızı Antia ile Madrid'te yeniden bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak yaşadıkları acı, onları yakınlaştırmak yerine birbirlerine daha da uzaklaştırır. On sekiz yaşına kadar Julieta ile yaşayan Antia, bir gün hiçbir açıklama yapmaksızın evi terk eder. Julieta kızını ararken, onu ne kadar az tanıdığını fark eder. Bir gün yolda karşılaştığı, Antia'nın en yakın arkadaşlarından Bea'dan kızının yerini öğrendiğinde Julieta'nın geçmişine olan yolculuğu ve hesaplaşması da başlar.