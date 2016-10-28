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Julieta
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :28 Ekim 2016
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- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Kocası Xoan'ın trajik ölümünün ardından Julieta, kızı Antia ile Madrid'te yeniden bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak yaşadıkları acı, onları yakınlaştırmak yerine birbirlerine daha da uzaklaştırır. On sekiz yaşına kadar Julieta ile yaşayan Antia, bir gün hiçbir açıklama yapmaksızın evi terk eder. Julieta kızını ararken, onu ne kadar az tanıdığını fark eder. Bir gün yolda karşılaştığı, Antia'nın en yakın arkadaşlarından Bea'dan kızının yerini öğrendiğinde Julieta'nın geçmişine olan yolculuğu ve hesaplaşması da başlar.
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Yorumlar
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Karmayi cok guzel anlatan, guzel bir film.
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Tantanalı yapımlar yüzünden arada kaynamasın.ben beğendim.
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Almadıvar ın en zayıf filmi ama kötüde değil
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