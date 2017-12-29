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Jumanji: Vahşi Orman
Jumanji: Welcome to the Jungle
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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İlk filimde ki kurgunun tersine oyun dünyası gerçek dünyaya karışmıyor , filmdeki karakterler oyunun içine giriyor bu kısmı benden geçerli not aldı , ilk filmin kopyası olmayışı güzel , beklenti seviyenizi düşürünce vakit geçirilebileceğiniz eğlenceli bir filme dönüşebilir
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