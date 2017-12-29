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Sinema>Film Arşiv >  Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle
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Jumanji: Vahşi Orman

Jumanji: Welcome to the Jungle

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Jumanji: Vahşi Orman
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

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Yorumlar

  • İlk filimde ki kurgunun tersine oyun dünyası gerçek dünyaya karışmıyor , filmdeki karakterler oyunun içine giriyor bu kısmı benden geçerli not aldı , ilk filmin kopyası olmayışı güzel , beklenti seviyenizi düşürünce vakit geçirilebileceğiniz eğlenceli bir filme dönüşebilir

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Oyuncular ve ekip

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