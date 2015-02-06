Jupiter Yükseliyor

Jupiter Jones (Kunis) göğün altında bir gece dünyaya geldiğinde, kaderinde çok büyük olayların var olacağına dair birçok işaretler vardır. Şimdi bir yetişkin olan Jupiter, yıldızları hayal etmekte ama her gün başka insanların evini temizlediği işinin ve kötü ayrılıklarla biten ilişkilerinin soğukluğuyla uyanmaktadır. Bir gün Jupiter’i bulmak için genetik mühendislik ürünü eski bir asker olan Caine (Tatum), dünyaya geldiğinde, Jupiter’in onu bekleyen kaderi de ortaya çıkmaya başlar.