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Jupiter Yükseliyor

Jupiter Ascending

2 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Jupiter Yükseliyor
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (15 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Jupiter Jones (Kunis) göğün altında bir gece dünyaya geldiğinde, kaderinde çok büyük olayların var olacağına dair birçok işaretler vardır. Şimdi bir yetişkin olan Jupiter, yıldızları hayal etmekte ama her gün başka insanların evini temizlediği işinin ve kötü ayrılıklarla biten ilişkilerinin soğukluğuyla uyanmaktadır. Bir gün Jupiter’i bulmak için genetik mühendislik ürünü eski bir asker olan Caine (Tatum), dünyaya geldiğinde, Jupiter’in onu bekleyen kaderi de ortaya çıkmaya başlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • senaryo klasik.. aksiyon fena degil... 3d bu arada

  • Sacmalik. Oyunculara bakip gittim acayip sıkıldım.

  • efekt filmi başka bi şey yok

  • Çok iyi sayılmaz.

  • Çok iyi bir görsel şölen. Bilimkurgu ve fantasi sevenler için ideal devamı gelecek sanırım

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Oyuncular ve ekip

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