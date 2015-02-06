Jupiter Yükseliyor
Jupiter Ascending
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :127 dk.
Filmin Konusu
Jupiter Jones (Kunis) göğün altında bir gece dünyaya geldiğinde, kaderinde çok büyük olayların var olacağına dair birçok işaretler vardır. Şimdi bir yetişkin olan Jupiter, yıldızları hayal etmekte ama her gün başka insanların evini temizlediği işinin ve kötü ayrılıklarla biten ilişkilerinin soğukluğuyla uyanmaktadır. Bir gün Jupiter’i bulmak için genetik mühendislik ürünü eski bir asker olan Caine (Tatum), dünyaya geldiğinde, Jupiter’in onu bekleyen kaderi de ortaya çıkmaya başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
senaryo klasik.. aksiyon fena degil... 3d bu arada
-
Sacmalik. Oyunculara bakip gittim acayip sıkıldım.
-
efekt filmi başka bi şey yok
-
Çok iyi sayılmaz.
-
Çok iyi bir görsel şölen. Bilimkurgu ve fantasi sevenler için ideal devamı gelecek sanırım