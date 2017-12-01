Jüpiter'in Uydusu

Kornél Mundruczó'nun prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmi Jupiter'in Uydusu, zorluklarla Suriye'den Macaristan'a gelen mülteci Aryan'ın sıra dışı hikâyesini konu ediniyor.

Aryan ve babası, Suriye'den botla Macaristan'a kaçmıştır. Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi birşekilde hayatta kalır. Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan'ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır. Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.