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Jurassic City

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Jurassic City
  • IMDB Puanı : 4.0 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sean Cain'in yönettiği aksiyon filminde, Los Angeles, labratuvardan kaçan tarih öncesi yırtıcı hayvanların istilasına uğrar...

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