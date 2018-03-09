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Jurassic City
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- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
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- Müzik :
Filmin Konusu
Sean Cain'in yönettiği aksiyon filminde, Los Angeles, labratuvardan kaçan tarih öncesi yırtıcı hayvanların istilasına uğrar...
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