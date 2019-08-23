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Jurassic Hav Hav
Jurassic Bark
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Filmin Konusu
Jurassic Hav Hav, dünyayı kurtarmak bir araya gelen Star Paws ekibinin maceralarını konu ediyor. Star Paws takımı geri döndü çünkü bu sefer tüm galaksi büyük bir tehlike altında. Marlon Butterpaws adındaki şeytani bir kedi, evreni yok etmeye çalışmaktadır. Star Paws ekibi, Butterpaws’ı bulup onu durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır.
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