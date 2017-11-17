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Sinema>Film Arşiv >  Justice League: Adalet Birliği - Justice League
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Justice League: Adalet Birliği

Justice League

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Fragmanlar


Justice League: Adalet Birliği
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.

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Yorumlar

  • Tabii ki konu,senaryo,oyuncular,yönetmen vs çok önemli ama şu yeşilperde olayı herşeyin üstüne çıktı.Sinema sonuçta bir sanat.Siz beyazperde ile yeşilperde ayarını doğru sağlayamazsanız birbirinin çok benzeri kopya filmlerle karşılaşıyorsunuz.Birkaç gün sonra filmden aklınıza ne kalıyor?

  • Guzeldi, izlenebilir...

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Oyuncular ve ekip

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