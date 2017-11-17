Justice League: Adalet Birliği

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.