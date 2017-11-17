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Justice League: Adalet Birliği
Justice League
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Kasım 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.
Galeri
Yorumlar
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Tabii ki konu,senaryo,oyuncular,yönetmen vs çok önemli ama şu yeşilperde olayı herşeyin üstüne çıktı.Sinema sonuçta bir sanat.Siz beyazperde ile yeşilperde ayarını doğru sağlayamazsanız birbirinin çok benzeri kopya filmlerle karşılaşıyorsunuz.Birkaç gün sonra filmden aklınıza ne kalıyor?
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Guzeldi, izlenebilir...
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