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Justin Bieber´s Believe

Justin Bieber's Believe

0 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Justin Bieber´s Believe
  • IMDB Puanı : 1.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Belgesel türündeki film Justin Bieber'ın kimse tarafından tanınmayan bir çocuktan dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan bir yıldıza dönüşmesini konu ediniyor. Filmde 'Belieber' olarak adlandırılan bir akım başlatan genç adamın hayatı, sahne şovları ve sahne arkasından kesitlere yer veriliyor. Filmin yönetmenliğini ise 2011 yılında çekilen Justin Bieber: Never Say Never belgeselinin de yönetmen koltuğunda bulunan Jon M. Chu üstleniyor.

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Yorumlar

  • Merak ettin

  • Diyarbakır da da yok ya offf.

  • ok mutlu oldum yaa :D:D:

  • Konyada yok :(

  • İşte buuuu

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Oyuncular ve ekip

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