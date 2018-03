Justin Bieber´s Believe

Belgesel türündeki film Justin Bieber'ın kimse tarafından tanınmayan bir çocuktan dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan bir yıldıza dönüşmesini konu ediniyor. Filmde 'Belieber' olarak adlandırılan bir akım başlatan genç adamın hayatı, sahne şovları ve sahne arkasından kesitlere yer veriliyor. Filmin yönetmenliğini ise 2011 yılında çekilen Justin Bieber: Never Say Never belgeselinin de yönetmen koltuğunda bulunan Jon M. Chu üstleniyor.