Bu filmde işaret dili konuşuluyor. Altyazı yok, seslendirme yok! Zaten aşk ve nefreti anlamak için sese ihtiyacımız yok. Seyirciyi iki saatliğine bambaşka bir dünyaya sokan film Ukrayna’da sağır ve dilsiz okulunda yatılı okuyan bir gencin başına gelenleri anlatıyor. Senaryosu da yönetmen Miroslav Slaboshpitsky tarafından yazılan filmin görüntü yönetmenliğini Valentyn Vasyanovych yapıyor. 130 dakikalık film Ukrayna yapımı.