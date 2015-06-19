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Kabile
Plemya (The Tribe)
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 2.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Hollanda, Ukrayna
- Gösterim Tarihi :19 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :132 dk.
Filmin Konusu
Bu filmde işaret dili konuşuluyor. Altyazı yok, seslendirme yok! Zaten aşk ve nefreti anlamak için sese ihtiyacımız yok. Seyirciyi iki saatliğine bambaşka bir dünyaya sokan film Ukrayna’da sağır ve dilsiz okulunda yatılı okuyan bir gencin başına gelenleri anlatıyor. Senaryosu da yönetmen Miroslav Slaboshpitsky tarafından yazılan filmin görüntü yönetmenliğini Valentyn Vasyanovych yapıyor. 130 dakikalık film Ukrayna yapımı.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Arkadaslar filme giden var mi yorum yapabilirmi
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Filmde işçilik almış başını gidiyor.Eskiden Tv de erotik kanalı vardı sesini kapatır izlerdik yakalanmayalım ailemize diye aynen böyle bir film olmuş :))
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