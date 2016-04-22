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Kabr-i Cin Mühür

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Fragmanlar


Kabr-i Cin Mühür
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 2.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yüzyıllar önce iyi bir cin tarafından Kuran-ı Kerim'den yola çıkılarak, Mısır'da yazılan KİTABIN, 1915 yılında, yalnış ellere geçmesi, huzulu bir köy olan Yolçatı'da felaketlerin başlamasına yol açmıştı.....

Nefret ettiği Kudret Ağa ile evlendirilen Zöhre , sevdiği genç Selim'in intihar etmesiyle ,gözdağı verme, intikam duyguları ile dolu olarak büyüyü son çare olarak görür.
Asırlardır,görevlendirilen Korucular tarafından saklanan KİTABI, arkadaşı Hacer ile ele geçiren Zöhre, büyüyü yalnış uygulayınca, Azazel cini serbest kalır ve açıklanamayan kanlı olaylar "Yolçatı Vakkası" olarak tarihteki yerini alır.
Bu olayların çözülmesi için 100 yıl aradan geçmesi, son Korucu torunu olan Deniz ve arkadaşlarının Yolçatı'ya gitmesi ve daha fazla kan akması gerekmektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • basarisiz bi korku filmi

  • Samanyolu Tv filmlerinden farksız, basit, kalitesiz, filmi çekmek için kullandıkları parayı bankaya koysa muhtemelen daha çok para kazanır.

  • Gelmiş geçmiş en saçma başarısız film. Amatör film katagorisine bile giremez. Oyunculuklar müzikler sahneler hersey aklınıza ne geliyorsa berbatttııı. Tebrik ederim Türk sinemasını bir tık daha geriye götürmeyi başardınızzz

  • Arkadaslar birileri gibi sadece laf olsun diye yorum yapmıyorum.ben bi filme gitmeden önce burdaki yorumlara baktgm için bakan insanları dogru yönlendirmek amacıyla yapıyorum...bu tarz filmleri seven biri olarak söylüyorum malesef olmamış ( dabbe 4 ,musallat ve siccin 1 bu kategorideki iyi filmler.puanım 4

  • Ula yine mi cin şaka gibi!!!

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Oyuncular ve ekip

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