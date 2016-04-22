Kabr-i Cin Mühür

Yüzyıllar önce iyi bir cin tarafından Kuran-ı Kerim'den yola çıkılarak, Mısır'da yazılan KİTABIN, 1915 yılında, yalnış ellere geçmesi, huzulu bir köy olan Yolçatı'da felaketlerin başlamasına yol açmıştı.....

Nefret ettiği Kudret Ağa ile evlendirilen Zöhre , sevdiği genç Selim'in intihar etmesiyle ,gözdağı verme, intikam duyguları ile dolu olarak büyüyü son çare olarak görür.

Asırlardır,görevlendirilen Korucular tarafından saklanan KİTABI, arkadaşı Hacer ile ele geçiren Zöhre, büyüyü yalnış uygulayınca, Azazel cini serbest kalır ve açıklanamayan kanlı olaylar "Yolçatı Vakkası" olarak tarihteki yerini alır.

Bu olayların çözülmesi için 100 yıl aradan geçmesi, son Korucu torunu olan Deniz ve arkadaşlarının Yolçatı'ya gitmesi ve daha fazla kan akması gerekmektedir.