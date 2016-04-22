Kabr-i Cin Mühür
- IMDB Puanı : 2.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Nisan 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Yüzyıllar önce iyi bir cin tarafından Kuran-ı Kerim'den yola çıkılarak, Mısır'da yazılan KİTABIN, 1915 yılında, yalnış ellere geçmesi, huzulu bir köy olan Yolçatı'da felaketlerin başlamasına yol açmıştı.....
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Yorumlar
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basarisiz bi korku filmi
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Samanyolu Tv filmlerinden farksız, basit, kalitesiz, filmi çekmek için kullandıkları parayı bankaya koysa muhtemelen daha çok para kazanır.
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Gelmiş geçmiş en saçma başarısız film. Amatör film katagorisine bile giremez. Oyunculuklar müzikler sahneler hersey aklınıza ne geliyorsa berbatttııı. Tebrik ederim Türk sinemasını bir tık daha geriye götürmeyi başardınızzz
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Arkadaslar birileri gibi sadece laf olsun diye yorum yapmıyorum.ben bi filme gitmeden önce burdaki yorumlara baktgm için bakan insanları dogru yönlendirmek amacıyla yapıyorum...bu tarz filmleri seven biri olarak söylüyorum malesef olmamış ( dabbe 4 ,musallat ve siccin 1 bu kategorideki iyi filmler.puanım 4
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Ula yine mi cin şaka gibi!!!